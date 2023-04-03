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Kızılcık Şerbeti'nin İbrahim'i sosyal medyada bambaşka biri çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın zorla evlendirildiği damat İbrahim'i canlandıran oyuncu Berkay Akdemir, son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Genç isim, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle adından söz ettirdi.

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  • Kızılcık Şerbeti'nin İbrahim'i sosyal medyada bambaşka biri çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

    Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine İbrahim karakteriyle damga vuran genç yetenek Berkay Akdemir, sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti.
  • Kızılcık Şerbeti'nin İbrahim'i sosyal medyada bambaşka biri çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

    Daha önce Hakim ve Kuş Uçuşu dizilerinde boy gösteren genç oyuncu Berkay Akdemir, Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema'nın zorla evlendirildiği İbrahim karakterini canlandırmasıyla asıl çıkışını yakaladı.
  • Kızılcık Şerbeti'nin İbrahim'i sosyal medyada bambaşka biri çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

    Instagram hesabında 6233 takipçisi olan ve her geçen gün takipçilerine bir yenisini daha ekleyen Berkay Akdemir, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
  • Kızılcık Şerbeti'nin İbrahim'i sosyal medyada bambaşka biri çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

    İşte Kızılcık Şerbeti İbrahim'i canlandıran oyuncu Berkay Akdemir'in sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileri...
  • Kızılcık Şerbeti'nin İbrahim'i sosyal medyada bambaşka biri çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
  • Kızılcık Şerbeti'nin İbrahim'i sosyal medyada bambaşka biri çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
  • Kızılcık Şerbeti'nin İbrahim'i sosyal medyada bambaşka biri çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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