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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı!

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği büyük ilgi gören dizisi Kızılcık Şerbeti’ yarın akşam heyecanın doruklara ulaşacağı bir bölümle ekrana gelecek.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı!
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Yeni bölümden yayınlanan ön izleme sahnesinde Nursema, annesini arıyor ve hem kendi ailesini hem Kıvılcımlar’ı iftar yemeğine davet ediyor. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Nursema’nın Pembe’ye “Hediyelerin en güzelini babamla sana aldım” demesi dikkat çekiyor. Nursema’nın yapacakları büyük bir merakla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Alev ve Abdullah’ın konuşması Sönmez’in eve gelmesiyle yarım kalsa da Sönmez, Abdullah’ı Alev’in evinde görmekten dolayı son derece rahatsız olmuştur. Konuyu önce Kıvılcım’a açar ama içi yine rahat etmez ve Abdullah’a giderek duyduğu rahatsızlığı anlatarak onu uyarır. Nursema, Alev’in evinde saklanmaya devam ederken, İbrahim’in ailesi Pembelere hala balayındalar diyerek zaman kazanmaya çalışıyorlardır. Nilay tesadüfen yolda İbrahim’i görür ancak kimseyi buna inandıramaz. Ömer ve Kıvılcım birlikteliklerini doyasıya yaşıyor olsalar da, dünyaları arasındaki fark Kıvılcım’ı git gide daha fazla rahatsız etmekte, konuyu Ömer’e açtığında aldığı cevaplar da onu rahatlatmaya yetmemektedir. Kendini toparlayan Nursema, herkesle yüzleşmek ve hesap sormak için her şeyi kabullenmiş gibi görünerek kocasının evine döner. Ve büyük bombayı kendi ailesini de çağırdığı bir yemekte patlatır.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 20. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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