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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 22:33 Güncelleme: 10.03.2025 - 22:33
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti' 92. Bölüm 2. Tanıtımı;

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        Yayınlanan tanıtımda Abdullah, Nursema’nın evden kaçmasına öfkelenirken Nilay’ın Meri’yle arasındaki suların durulmayacağının sinyalleri veriliyor.

        Nursema ve Firaz’ın beraber kaçması heyecan uyandırırken ne yapacakları akıllarda soru işareti bırakıyor.

        Kıvılcım ise Doğa’nın kendisine çeki düzen vermesini istiyor.

        Tanıtımın finalinde Kıvılcım’ın, Abdullah ile Işıl’ın yakınlaşmasını görmesiyle neler yaşanacağı yeni bölüme olan merakı arttırıyor.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut'un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her Cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #kızılcık şerbeti
        #show tv
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