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Kızılcık Şerbeti’nden nefes kesen yeni tanıtım!

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği, Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden nefesleri kesen üçüncü tanıtım yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti’nden nefes kesen yeni tanıtım!
HABERTURK.COM

Umut ve Nursema’nın nikahından anların ekrana geldiği tanıtımda ikilinin mutluluğu yüzleri güldürürken, takı töreninde yaşananlar dikkat çekiyor.

ALEV VE ABDULLAH’I GÖREN PEMBE ŞOKE OLUYOR!

Abdullah, Alev’in kolyesini takmaya çalışırken ikisinin bu yakın mesafesini gören Pembe şoke oluyor. Tanıtımda heyecanı doruklara ulaştıran bu sahneden sonra neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Oğlunun farklı davranışlarından şüphelenerek onu takip eden Abdullah, Fatih’in Aylin’le görüştüğünü öğrenmiştir. Abdullah bu ilişkinin devam etmemesi konusunda net bir tavır takınacaktır ki bu da aslında Fatih’in yapmak istediği ve bunun için çabaladığı ancak Aylin’in türlü oyunlarla asla izin vermediği bir durumdur.

Fatih olayı toparlamaya çalışırken tek derdi hiçbir şey bilmediğini sandığı Doğa’nın konuyu öğrenmemesidir. Mustafa’nın babasına kızıp ondan habersiz yarışma programına katılmasıyla başlayan olaylar Abdullah’ın ne kadar öngörülü olduğunu bir kez daha gösterecektir. Kıvılcım ve Ömer’in baş başa çıkacakları kısa tatilleri ikisi için de bir nefes olacaktır. Nursema ve Umut’un nikahı her iki aileye de mutluluk verirken, nikah sonrası yapılan düğün yemeğinde Alev’in fütursuz davranışları Pembe ve Abdullah’ı karşı karşıya getirecektir.

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Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir

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