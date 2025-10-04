Vali Turan, yaptığı konuşmada, geçmişte Kırklareli'nin "üzüm kenti" olarak anıldığını söyledi. Kentte üzüm üretimin artması için çalıştıklarını ifade eden Turan, bu tür etkinliklerin geçmiş ile gelecek arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.