Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Kızılırmak Deltası'ndan 500 kg atık toplandı | Son dakika haberleri

        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gönüllüler 500 kilogram atık topladı

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, Yeşilay ve Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından çevre temizliği yapıldı. Delta Sorumlusu Kadir Yılmaz, Kızılırmak Deltası'nın 3 ilçeyi kapsayan bir bölge olduğunu belirterek, "Denize kıyısı da olduğu için denizin taşıdığı plastik ve pet şişeler olmak üzere yaklaşık 500 kilogram çöp toplandı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 13:45 Güncelleme: 05.09.2025 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, Yeşilay ve Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından çevre temizliği yapıldı. Denizden karaya vuran atıkların toplandığı çalışmada, yaklaşık 500 kilogram plastik şişe ve moloz doğadan temizlendi.

        2

        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Delta Sorumlusu Kadir Yılmaz, Kızılırmak Deltası'nın 3 ilçeyi kapsayan bir bölge olduğunu söyledi.

        3

        Yılmaz, deltanın 5 bin 174 hektar alanının Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ve Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (RAMSAR) kapsamında özel korunan bölge olduğunu anımsatarak, "Denize kıyısı da olduğu için denizin taşıdığı plastik ve pet şişeler olmak üzere yaklaşık 500 kilogram çöp toplandı. Bu çalışmada bizlere yardımcı olan Bafra Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile Bafra Yeşilay Temsilciliğine teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

        4

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan da projeyle sadece çevre temizliğini amaçlamadıklarını belirterek, "Bu projede gençlerimizin çevre bilincinin oluşmasını ve bu sorumluluğu taşımalarını hedefledik. Bu güzel ortamı, bu güzel doğayı gönüllü gençlerimizle temizlemekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

        5

        Erdoğan ayrıca, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin sadece Bafra'nın değil, tüm dünyaya ait bir hazine olduğunu, buna sahip çıkmak adına projeyi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        6

        Yeşilay Bafra İlçe Temsilcisi Hasan Şirin ise faaliyete katılmaktan duydukları memnuniyeti paylaşarak, "Yeşilay, sadece bağımlılıkla mücadele değil, aynı zamanda gençleri ve insanları topluma kazandırma, sosyal faaliyetleri geliştirme ve çevre bilincini geliştirmeyi amaçlıyor" diye konuştu.

        7
        8
        9
        10
        11
        #çevre haberleri
        #Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti
        #Çöp
        #çevre temizliği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Sonbaharın renkli sırrı
        Sonbaharın renkli sırrı
        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı
        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı