Yılmaz, deltanın 5 bin 174 hektar alanının Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ve Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (RAMSAR) kapsamında özel korunan bölge olduğunu anımsatarak, "Denize kıyısı da olduğu için denizin taşıdığı plastik ve pet şişeler olmak üzere yaklaşık 500 kilogram çöp toplandı. Bu çalışmada bizlere yardımcı olan Bafra Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile Bafra Yeşilay Temsilciliğine teşekkürlerimizi sunarız" dedi.