Kızılırmak'ın 8 kemerli Şahruh Köprüsü yıllara meydan okuyor

"Kitabesi olmadığından yapılış tarihiyle alakalı kesin bilgi yok. Bir rivayete göre, köprü 1480 yılı dolaylarında Dulkadiroğulları'ndan Bozkurt Bey'in oğlu Şahruh Bey tarafından yapıldı. Bir diğer rivayet de köprünün Selçuklular döneminde 1300'lü yıllarda yapıldığı yönünde. Elimize ulaşan kesin bilgilerden biri Şahruh Bey'in oğlu Mehmet Bey tarafından 1500'lü yıllarda köprünün tadilatının yapıldığı yönünde. Tabii bu da köprünün Şahruh Bey tarafından yapıldığı ihtimalini güçlendiriyor."