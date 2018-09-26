Kızım ilk bölümüyle geçen hafta Çarşamba günü ekrana geldi. Başrollerini Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı Kızım dizisi bu akşam ekranlara gelmeyecek. Peki Kızım bu akşam neden yok? Kızım yeni bölüm ne zaman? İşte cevabı...

KIZIM NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Geçen hafta Çarşamba günü ilk bölümüyle ekranlara gelen Kızım dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Yayıncı kuruluş Kızım dizisinin yeni bölümünü Cuma günü saat 20.00'de yayınlama kararı aldı.

KIZIM OYUNCULARI KİMLER?

Kızım dizisinin oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Beren Gökyıldız, Serhat Teoman, Tugay Mercan, Sinem Ünsal, Suna Selen gibi iddialı isimler yer alıyor.

KIZIM 1. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Teyzesinin aniden ortadan yok olmasıyla tek başına kalan Öykü, öldü sandığı babasının yaşadığını öğrenir ve onu bulmak için harekete geçer. Dolandırıcılık yaparak hayatta kalmaya çalışan Demir ise bir çocuğu olduğundan habersizdir.

Öykü Demir’in karşısına çıktığında onu kızı olarak kabul edebilecek ve kucak açabilecek midir? Aynı gün iki kötü haberle sarsılan Candan, yıllar önce terk ettiği eve geri döner ve hep kaçtığı geçmişiyle yüzleşir. Yıllardır içinde taşıdığı sırrın ağırlığı altında ezilirken karşısına çıkan Öykü onun da hayatını değiştirecektir. Öykü, Demir ve Candan’ın kesişen yolları onları sürprizli ve heyecanlı bir başlangıca götürecektir.

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