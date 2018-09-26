Kızım bu akşam neden yok? Kızım dizisi yeni bölümü ne zaman?
Kızım dizisi ilk bölümüyle geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Dizinin ilk bölümünün ardından izleyiciler bu akşam Kızım dizisi izleyemeyecek. Peki Kızım bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
26.09.2018 - 17:38 | Güncelleme:
Kızım ilk bölümüyle geçen hafta Çarşamba günü ekrana geldi. Başrollerini Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı Kızım dizisi bu akşam ekranlara gelmeyecek. Peki Kızım bu akşam neden yok? Kızım yeni bölüm ne zaman? İşte cevabı...
Geçen hafta Çarşamba günü ilk bölümüyle ekranlara gelen Kızım dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Yayıncı kuruluş Kızım dizisinin yeni bölümünü Cuma günü saat 20.00'de yayınlama kararı aldı.
KIZIM OYUNCULARI KİMLER?
Kızım dizisinin oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Beren Gökyıldız, Serhat Teoman, Tugay Mercan, Sinem Ünsal, Suna Selen gibi iddialı isimler yer alıyor.
KIZIM 1. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Teyzesinin aniden ortadan yok olmasıyla tek başına kalan Öykü, öldü sandığı babasının yaşadığını öğrenir ve onu bulmak için harekete geçer. Dolandırıcılık yaparak hayatta kalmaya çalışan Demir ise bir çocuğu olduğundan habersizdir.
Öykü Demir’in karşısına çıktığında onu kızı olarak kabul edebilecek ve kucak açabilecek midir? Aynı gün iki kötü haberle sarsılan Candan, yıllar önce terk ettiği eve geri döner ve hep kaçtığı geçmişiyle yüzleşir. Yıllardır içinde taşıdığı sırrın ağırlığı altında ezilirken karşısına çıkan Öykü onun da hayatını değiştirecektir. Öykü, Demir ve Candan’ın kesişen yolları onları sürprizli ve heyecanlı bir başlangıca götürecektir.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Kızım bu akşam neden yok? Kızım dizisi yeni bölümü ne zaman? - Son Dakika Haberler/kizim-saat-kacta-basliyor-kizim-dizisi-hangi-gun-saat-kacta-iste-cevabi-21575742157574
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.