Kızını darbeden babaya kahvehanedeki vatandaşlar müdahale etti Sokak ortasında kızına şiddet uygulayan baba o esnada kahvehanede bulunanların sabrını taşırdı. Kahvenin önünde kızıyla bir süre konuştuktan sonra darbeden baba etraftakilerin müdahalesiyle engellendi. O anlar kameraya anbean yansıdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kızını darbeden babaya kahvehanedeki vatandaşların müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 11 yaşındaki kızı, İncili Mahallesindeki kahvehaneye gelerek babası G.V. ile görüşmek istedi. Birkaç defa kızını eve göndermeye çalışan baba, gitmek istemeyen çocuğuna tokat attı.

Durumu gören kahvehanedeki diğer vatandaşlar G.V'ye müdahale ederek, kız çocuğunu bölgeden uzaklaştırdı.

Görüntüleri inceleyen Karasu Cumhuriyet Savcılığı, baba hakkında soruşturma başlattı.

Bu arada babanın kızını darp etmesi ve kahvehanedekilerin müdahalesi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.