Son görüntüleri ortaya çıktı

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Olay, 2 Aralık'ta, Kadıköy Mahallesi'ndeki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Tekirdağ'da oturan Enis Adem Ş. ile boşanma aşamasında olduğu için Samsun'a yerleştiği öne sürülen eşi Merve Ş. arasında, bilinmeyen nedenle otoparkta tartışma çıktı.
DHA'nın haberine göre, tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Enis Adem Ş., üzerinde taşıdığı bıçağı 1 çocuk annesi eşine art arda sapladı. Merve Ş., 19 yerinden bıçaklanırken, kanlar içinde yerde kaldı. Merve Ş., sağlık görevlileri otoparktan acil servise götürürken, yaşamını yitirdi. Enis Adem Ş. ise olay yerinden sırt çantasıyla kaçarken, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Enis Adem Ş., emniyete götürülürken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürüp, 'Pişmanım' dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'AYŞE HİRA'DAN HABER ALAMIYORUZ'
Samsun Kadın Meclisi üyeleri öldürülen Merve Şahin'in yakınları ile birlikte olayın olduğu yerde açıklama yaptı. Basın açıklamasına CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da katıldı. Şahin'in yakınları göz yaşlarını tutamazken, olay yerine karanfil bırakıldı.
Yeğeni Merve Şahin'in kızı Ayşe Hira'nın savcılık talimatıyla cinayet şüphelisi Enis Adem Şahin'in kardeşine verildiğini belirten Neslihan Özkan, Madem benim yeğenim kendisini aldattı, neden boşanmasın diye uğraştı o kadar Boşanma davasını açan benim yeğenimdir. Biz Merve'yi kaybettik, Ayşe Hira'ya aile olmak istiyoruz. 3 yaşında masum bir kız çocuğunun, vahşi bir katilin kardeşi ile ne işi var diye sordu.
'EN AĞIR CEZAYI İSTİYORUZ
Olaydan bir kaç gün sonra yeğeninin boşanmak için açtığı davanın duruşması olduğunu belirten Neslihan Özkan, 13 Aralık'ta mahkemeleri vardı ve bu olay, mahkemeden 10 gün önce meydana geldi. En ağır şekilde cezalandırılmasını ve müebbet hapsini istiyoruz. Daha 25 yaşında gül damlası gibi yeğenimizi vahşice katleden bu adamın rahat etmesini istemiyoruz şeklinde konuştu.
Grup açıklamanın ardından dağıldı.
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