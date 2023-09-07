Kızının kına gecesinde başından vuruldu!
Samsun'un Bafra ilçesinde, kızının kına gecesinde başına kurşun isabet eden 55 yaşındaki Mehmet Şahin ağır yaralandı. Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, tetiği çeken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
Samsun'da kına gecesi kana bulandı. Bafra ilçesine bağlı Koruluk Mahallesi'nde gerçekleşen kına gecesinde, düğün sahibi olduğu öğrenilen Mehmet Şahin’in (55) başına kurşun isabet etti.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
AA ve İHA'da yer alan habere göre araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Mehmet Şahin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
POLİS, ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.