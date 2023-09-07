Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Kızının kına gecesinde başından vuruldu!

        Kızının kına gecesinde başından vuruldu!

        Samsun'un Bafra ilçesinde, kızının kına gecesinde başına kurşun isabet eden 55 yaşındaki Mehmet Şahin ağır yaralandı. Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, tetiği çeken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 09:32 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızının kına gecesinde başından vuruldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'da kına gecesi kana bulandı. Bafra ilçesine bağlı Koruluk Mahallesi'nde gerçekleşen kına gecesinde, düğün sahibi olduğu öğrenilen Mehmet Şahin’in (55) başına kurşun isabet etti.

        HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        AA ve İHA'da yer alan habere göre araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Mehmet Şahin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        POLİS, ŞÜPHELİYİ ARIYOR

        Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        DSÖ'den Covid-19 açıklaması! "Endişe verici" artış yaşanıyor
        DSÖ'den Covid-19 açıklaması! "Endişe verici" artış yaşanıyor
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Akrabasının düğününe gitmişti! Öldüren oyun!
        Akrabasının düğününe gitmişti! Öldüren oyun!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!