Kızıyla ilişkisini kestiği iddia edilen Tom Cruise'dan Babalar Günü sorusuna tuhaf yanıt

Tom Cruise, bugün vizyona girecek yeni 'Görevimiz Tehlike' filmi 'Son Hesaplaşma' için son günlerde sürekli kırmızı halılarda basının karşısına çıkıyor. Son çıkışı tuhaf bir diyaloğa neden oldu. Ünlü aksiyon yıldızına New York'taki galada Babalar Günü sorusu yöneltilince, tuhaf bir yanıt ortaya çıktı.

Bir muhabirin, Tom Cruise'a "Babalar Günü yaklaşıyor. Sizin için ideal bir Babalar Günü nasıl olurdu?" diye sorması üzerine, ünlü oyuncu şaşkın bir ifadeyle, "Sadece eğleniyorum dostum. Filmler çekiyorum, büyük maceralara atılıyorum, harika vakit geçiriyorum" yanıtını verdi.

Tom Cruise, üç çocuğundan hiç bahsetmeden sadece film çekip, maceralara atılmasından ve harika zaman geçirmesinden bahsedince, sosyal medyada gündem oldu. Sadece film yapmasından söz etmesi, babalık yapmayı reddetmesi olarak yorumlandı.

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Özel hayatı hakkında sessiz kalmayı tercih eden Tom Cruise'un eski eşi Nicole Kidman'dan evlatlık bir oğluyla bir kızı, eski eşi Katie Holmes'tan ise biyolojik bir kızı var. Evlat edindiği çocukları artık birer yetişkin. Onlarla zaman zaman görüşse de biyolojik kızı Suri'yi tamamen terk ettiği iddiası dikkat çekici. Cruise, bu iddiayı yazan bir dergiyi 50 milyon dolarlık tazminat davası açmakla tehdit etmişti.