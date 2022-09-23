KKKA aşısında 'müjde' yolda

"ÇALIŞMALARIMIZI ARTIRDIK"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, 2000'li yılların başlarında ilk vakalar ortaya çıktığında teşhisi koymakta güçlük çektiklerini belirterek, "Zirai mücadele ilaçları çok fazla kullanılan Tokat, aklımıza ilk gelen şeydi. Bizler zirai mücadele ilaç zehirlenmesi olarak düşündük. Hastalarımızın kan örneklerini alarak birçok merkeze gönderdik. Acaba viral kaynaklı bir salgın var mı? Herhangi bir virüsten mi kaynaklanıyor mu? Bunları incelemek istedik. Daha sonra gönderdiğimiz merkezlerden çok çeşitli şeyler geldi. Bize sonuçlar henüz gelmişti ki beni kırsaldaki askeri birliklerden arayanlar oldu. Askerimizin arazide yattığını herhangi bir sıkıntısı olmadığı halde yoğun bir iç kanamadan dolayı öldüğünü ve bunların nedenini merak ettiklerini söylediler. Biz o güne kadar Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile pek karşılaşmamıştık. Aslında ilimizde de vakalar vardı ancak bizler tanı koymakta oldukça geciktik. Sonraları kan örneklerimizi gönderdiğimiz merkezlerden 'Bu kanlarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi antijeni ve antikoru vardır' bilgisini alınca buna yöneldik. Bu konudaki çalışmalarımızı artırdık. Kelkit Vadisi'ne yakın olduğumuzdan dolayı ilimizde özellikle yaz aylarında havaların ısınmasıyla yoğun miktarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile karşılaştık. Bu veriler sadece bize gelen hastalar. Bize gelmeyen, kaçırdığımız vakalar elbette vardır. Hastanın aile hekimine gidip gribal enfeksiyon teşhisi konulduğu durumlar vardır" diye konuştu.