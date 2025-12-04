Habertürk
        KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor - Para Haberleri

        KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

        Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 5 milyar 600 milyon lira azalarak 16 milyar 860 milyon liraya düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 14:51 Güncelleme: 04.12.2025 - 14:51
        KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 28 Kasım haftasında yaklaşık 237 milyar 249 milyon lira artarak 21 trilyon 843 milyar 945 milyon liradan, 22 trilyon 81 milyar 194 milyon liraya çıktı.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 352 milyar 119 milyon lira artarak 26 trilyon 31 milyar 597 milyon lira oldu.

        Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 22 milyar 31 milyon lira artarak 2 trilyon 778 milyar 939 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 658 milyar 953 milyon lirası konut, 49 milyar 391 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 70 milyar 595 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 22 milyar 263 milyon lira artarak 3 trilyon 277 milyar 596 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,6 artarak 2 trilyon 641 milyar 886 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bireysel kredi kartı alacaklarının 965 milyar 747 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 676 milyar 139 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 8 milyar 886 milyon lira artışla 557 milyar 444 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 406 milyar 465 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 32 milyar 304 milyon lira artarak 4 trilyon 839 milyar 338 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 5 milyar 600 milyon lira azalarak 16 milyar 860 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,06'sını oluşturdu.

