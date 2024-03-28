KKM'de 6 ayın en yavaş düşüşü

BDDK 22 Mart haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 295 milyar 572 milyon lira oldu.

22 Mart haftasında KKM hesaplarında 7 milyar 246 milyon lira düşüş yaşandı. Böylece KKM'de 29 Eylül 2023'ten bu yana en yavaş haftalık düşüş kaydedildi.

Genel olarak aralıksız düşüş ise 31. haftasına girdi.