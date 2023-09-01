KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
Kur korumalı mevduat hesaplarında 8 ay sonra ilk kez haftalık düşüş yaşandı. 25 Ağustos haftasında KKM hesaplarının toplamı 39 milyar 296 milyon lira azalarak 3 trilyon 368 milyar 652 milyon liraya geriledi
Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik attığı adımlar etkisini gösterdi.
BDDK 25 Ağustos haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 368 milyar 652 milyon lira oldu.
25 Ağustos haftasında KKM hesaplarında 39 milyar 296 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece 6 Ocak haftasından bu yana KKM'deki ilk düşüş kaydedilmiş oldu.
20 AĞUSTOS'TA AZALTACAK ADIMLAR ATILDI
Merkez Bankası 20 Ağustos tarihinde Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, KKM'yi azaltacak düzenlemeye gitti.
Düzenlemeyle, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.
Bankalara yolladığı talimata göre TCMB, TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.