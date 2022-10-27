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KKM'de şirket dövizlerine vergi istisnası

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre şirketlerin kur korumalı mevduat (KKM) kapsamında faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 9 aylık bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanacak

KKM'de şirketlerin dövizlerine vergi istisnası
KKM'de şirketlerin dövizlerine vergi istisnası
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kurumlar vergisi kanunun geçici 14. maddesinin 4. fıkrasında değişiklik yapıldı.

Buna göre kurumların yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünde vergiden müstesna olması kararı 9 aylık bilançoları için de geçerli olacak.

Buna göre, kurumların 30/9/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna olacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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