HABERTURK.COM

BDDK 9 Haziran haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 576 milyar 3 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

9 Haziran haftasında KKM hesaplarında 42 milyar 396 milyon liralık artış yaşandı. Bir önceki haftada 34 milyar 880 milyon lira ile daha düşük bir artış kaydedilmişti. 2 Haziran haftasında KKM hesaplarında son 2 aydaki en düşük artışa imza atılmıştı.

Söz konusu yavaşlamada Merkez Bankası'nın mayıs sonunda bankalara gönderdiği yazıyla "KKM'de önden ödemeli prim" uygulamasına son verilmesini istemesi etkili olmuştu.

Son verilerle beraber 22 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş kaydedilmiş oldu. Söz konusu 22 haftada hesaplarda 1 trilyon 205 milyar 994 milyon liralık artış yaşandı.

KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı. Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi bu hafta itibarıyla ortalama yüzde 40'ın üzerine çıktı.