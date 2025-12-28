Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KKTC Başbakanı Üstel'den Erdoğan'ın Kıbrıs'a ilişkin açıklamasına destek

        KKTC Başbakanı Üstel'den Erdoğan'ın Kıbrıs'a ilişkin açıklamasına destek

        KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminin tek taraflı bir model dayatmayı amaçladığını belirterek, "Bizim durduğumuz yer ise nettir, açıktır ve tartışmasızdır. Bu duruş, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca, yüksek sesle ve kararlılıkla ifade ettiği duruştur. Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve gerçekçi bir çözüm ancak iki egemen devlet temelinde mümkündür" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 23:13 Güncelleme: 28.12.2025 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKTC Başbakanı Üstel'den Erdoğan'ın Kıbrıs'a ilişkin açıklamasına destek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in sözlerine tepki göstererek, Ada'da gerçekçi tek çözümün ‘iki devletli çözüm’ olduğunu bildirdi.

        Üstel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        “Kıbrıs meselesine ilişkin son günlerde yapılan açıklamalar ve özellikle Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına dile getirdiği ‘BM kararlarına atıf çözümün şeklini belirler’ yönündeki beyanı, niyetlerini gizlemeye çalışanların aslında neyi dayattığını açık biçimde ortaya koymuştur. ‘BM kararlarına atıf çözümün şeklini belirler’ ve ‘a la carte yaklaşamazsınız’ söylemleri; federasyon dışında hiçbir çözüm seçeneğinin kabul edilmeyeceğinin açık bir itirafıdır. Bu yaklaşım, iki egemen devlete dayalı çözümü baştan reddeden ve Kıbrıs Türk halkına tek taraflı bir model dayatmayı amaçlayan bir tutumdur.

        REKLAM

        Bizim durduğumuz yer ise nettir, açıktır ve tartışmasızdır. Bu duruş; ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın defalarca, yüksek sesle ve kararlılıkla ifade ettiği duruştur: Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve gerçekçi bir çözüm ancak iki egemen devlet temelinde mümkündür. Bu görüş ne geçicidir ne de taktikseldir. Bu duruş; Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinden süzülüp gelen, tarihi ve meşru bir iradenin ifadesidir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki netliği, bizim için yalnızca bir siyasi tez değil; yolumuzu aydınlatan stratejik bir pusuladır.

        Bu nedenle özellikle vurgulamak isterim ki; muğlak ifadelerle, üstü örtülü söylemlerle veya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından alttan alta dayatılan modellerle yol alınamaz. Bizim pusulamız bellidir.

        Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, kimsenin ‘yorumuna’ ya da ‘seçici BM okumasına’ bırakılamaz. Federasyon defteri kapanmıştır. Tüketilmiş ve defalarca başarısız olmuş modelleri yeniden gündeme getirme çabaları, halkımızın iradesi karşısında sonuçsuz kalmaya mahkumdur.

        İki egemen devleti savunduğunu ifade eden herkesin de Birleşmiş Milletler imzasıyla yapılan ortak açıklamaların gerçekte ne anlama geldiğini Kıbrıs Türk halkına açık, şeffaf ve gecikmeden anlatma sorumluluğu vardır. Bu bir tercih değil; açık bir samimiyet testidir.

        Kıbrıs Türk halkı ne istediğini bilmektedir. Ana vatan Türkiye bu duruşun arkasındadır. Biz de bu çizgide, kararlılıkla ve tereddütsüz şekilde yürümeye devam edeceğiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Site inşaatı kazısında mezar kalıntıları ile insan kemikleri bulundu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde site inşaatı için yapılan temel kazısında tarihi eser olduğu belirtilen mezar kalıntıları ile insan kemikleri bulundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak
        Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor