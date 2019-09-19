Asit yağmuru korkusu! Risk var mı, yok mu?

Aralarında Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya’nın da bulunduğu bir grup gazeteci ile Ankara Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi’nde buluşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Maraş’ın açılmasına Akıncı’nın karşı olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Yıllardır Rum kesimi ile anlaşmak için uğraşıyoruz. Ben bir anlaşmanın olacağını görmüyorum. Biz Maraş’ı anlaşma olacak diye tutuyorduk. Maraş yerleşime açıldığında, anlaşmadan vazgeçtik mesajı da verilmiş olur. Biz zaten anlaşmaya inanmadığımız için Maraş’ı açıyoruz. Akıncı ve arkadaşları başımıza ne geleceğini anlasa zaten öyle bir yola gitmezler…”

Bu konuda envanter çalışmalarının son aşamasına gelindiğini, Maraş’ın toprağının büyük bölümünün Vakıflara ait olduğunun tapu kayıtları ile ortaya çıktığını da belirten Tatar, otellerin yıkılıp yeniden yapılmasının yararlı olacağını da söyledi.

Tatar, Annan Planı oylaması döneminde Cumhurbaşkanı olan Talat’ın da anlaşma olacağına inandığını, ancak oylama sonrası Rum kesiminde saldırıya uğradığını da anımsattı.

KKTC Başbakanı Tatar, Ada’da yıllardır devam eden müzakere sürecinin bir sonuç getirmeyeceğini gördüklerini de belirterek, “Kadife ayrılık” istiyoruz dedi. Müzakerelerin sürmesi için çaba gösteren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

Akıncı’nın da Crans Montana’ya umutlu gidip, hiçbir sonuç alamadan geldiğini de bu aşamada anımsattı.

Ada’da nasıl bir sonuç ortaya çıkarsa çıksın Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmelerinin olası olmadığını belirten Tatar, “Kıbrıs artık bir sıkıntı değil bir değerdir” dedi. Adanın çevresinde bulunan hidrokarbon yataklarının çıkarılması için Türkiye’nin elinde güçlü gerekçeleri bulunduğunu belirtti.

Sondaj çalışmalarından vazgeçmelerinin mümkün olmayacağını da söyleyen Başbakan Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderinin, “Anlaşma olursa çıkarılacak gazdan Türk tarafına pay veririz” şartını öne sürdüğünü anımsattı.

Tatar, “Bugün KKTC olmasa Doğu Akdeniz’de Türk uçakları ve donanması o kadar kolay hareket edemez, Türkiye Anadolu’ya hapsolurdu” dedi.

Tatar, sudan sonra kablo ile elektriğin de KKTC’ye ulaşması ve uluslararası uçuşlara Ercan’ın açılması için de çaba gösterdiklerini bildirdi.