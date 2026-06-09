KKTC'den Fransa ile GKRY arasındaki anlaşmaya tepki

KKTC Başbakanı Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Fransa ve GKRY savunma bakanlarının imzaladığı SOFA Anlaşması'nın yalnızca Kıbrıs Türk halkının değil, uzun vadede Kıbrıslı Rumların güvenliği açısından da risk oluşturduğunu belirtti.

Üstel, Kıbrıs ile hiçbir tarihi, coğrafi veya siyasi bağı bulunmayan Fransa’nın bölgede askeri varlığını artırmaya yönelik girişimlerinin, Doğu Akdeniz’deki hassas dengeleri olumsuz etkileyecek nitelikte olduğunu kaydederek, yapılan anlaşmanın son derece yanlış bir adım olduğuna dikkat çekti.

Söz konusu anlaşmanın Kıbrıs Türk tarafını yok saydığına dikkat çeken Üstel, şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz’deki dengeleri kendi lehine değiştirme amacıyla hareket eden çevreler şunu çok iyi bilmelidir ki bölgesel ve küresel ölçekte önemli bir güç ve oyun kurucu konumundaki ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır."