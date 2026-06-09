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        Haberler Dünya KKTC'den Fransa ile GKRY arasındaki anlaşmaya tepki | Dış Haberler

        KKTC'den Fransa ile GKRY arasındaki anlaşmaya tepki

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan ve askeri işbirliğini öngören Kuvvetler Statüsü Anlaşması'na (SOFA) tepki göstererek, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 01:30 Güncelleme:
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        KKTC'den Fransa ile GKRY arasındaki anlaşmaya tepki

        KKTC Başbakanı Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Fransa ve GKRY savunma bakanlarının imzaladığı SOFA Anlaşması'nın yalnızca Kıbrıs Türk halkının değil, uzun vadede Kıbrıslı Rumların güvenliği açısından da risk oluşturduğunu belirtti.

        Üstel, Kıbrıs ile hiçbir tarihi, coğrafi veya siyasi bağı bulunmayan Fransa’nın bölgede askeri varlığını artırmaya yönelik girişimlerinin, Doğu Akdeniz’deki hassas dengeleri olumsuz etkileyecek nitelikte olduğunu kaydederek, yapılan anlaşmanın son derece yanlış bir adım olduğuna dikkat çekti.

        Söz konusu anlaşmanın Kıbrıs Türk tarafını yok saydığına dikkat çeken Üstel, şu ifadeleri kullandı:

        "Doğu Akdeniz’deki dengeleri kendi lehine değiştirme amacıyla hareket eden çevreler şunu çok iyi bilmelidir ki bölgesel ve küresel ölçekte önemli bir güç ve oyun kurucu konumundaki ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır."

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