KKTC eski Başbakanı İrsen Küçük hayatını kaybetti

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2010-2013 yıllarında başbakanlık görevi yapan İrsen Küçük 79 yaşında hayatını kaybetti. İrsen Küçük, bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.
İRSEN KÜÇÜK KİMDİR?
İrsen Küçük 1940 yılında Lefkoşa'da doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Toprak muhafaza ve zirai sulama alanlarında yüksek lisans eğitimi aldı. 1966-1968 yılları arasında da Türkiye Devlet Su İşleri'nde (DSİ) işletme mühendisi olarak çalıştı. Bunun yanında 1968-1973'te de Kıbrıs Cumhuriyeti Hayvancılık Dairesi'nde görev aldı. Ayrıca Ziraat Mühendisleri Odası ve Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanlığı da yaptı. Daha sonra siyasete atılarak 1981 yılında yapılan genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa milletvekili seçildi. 1976 -1981 ile 1982-1983 tarihleri arasında da Enerji Bakanlığı'nda görev aldı. 6 Aralık 1998 genel seçimlerinde de yeniden Lefkoşa milletvekili seçildi. UBP-TKP Koalisyon hükümeti döneminde de Tarım ve Orman Bakanı oldu. 2004 yılında UBP'nin genel sekreterliği, 2010-2013 yıllarında ise başbakanlık görevi yapmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.