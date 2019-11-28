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HaberlerGündemKobani eylemcisi olduğu tespit edilen inşaat işçisi yakalandı

Kobani eylemcisi olduğu tespit edilen inşaat işçisi Trabzon'da yakalandı

Hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlı, inşaatlarda çalıştığı Trabzon'da yakalandı

inşaat işçisi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Kobani olayları olarak bilinen olaylara karıştığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan İhsan Ö., inşaatlarda çalıştığı Trabzon'da yakalandı. Zanlı hakkında "PKK/KCK terör örgüt üyesi olmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

PATLAYICI MADDE İLE SALDIRI OLAYINA KARIŞMIŞTI

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Ağrı'nın Patnos ilçesinde 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleşen Kobani eylemlerinde belediye binasının yakılması, güvenlik güçlerine taşlı sopalı ve patlayıcı maddelerle saldırı olaylarına karıştığı öne sürülen İhsan Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Patnos'tan uzun süre önce ayrıldığı tespit edilen İhsan Ö.'nün, Trabzon'da inşaatlarda işçi olarak çalışmaya başladığı belirlendi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İhsan Ö.'yü takibe aldı. Polis, İhsan Ö.'nün çalıştığı inşaatı ve kaldığı evi tespit etti. Sabaha karşı yapılan operasyonla İhsan Ö. gözaltına alındı. İhsan Ö. hakkında "PKK/KCK terör örgüt üyesi olmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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