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Koç Holding'den 'Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri' hamlesi

Koç Holding, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bünyesinde Uluslararası İş Konseyi tarafından oluşturulan “Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri”ni kurumsal raporlamalarında kullanacağını taahhüt eden Türkiye’deki ilk şirket olduğunu bildirdi. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, "Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ne yönelik verdiğimiz taahhüt, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) alanlarındaki performansımızı ve ilerlememizi şeffaf bir şekilde paylaşmamıza katkı sağlayacak. Bu taahhüt, sürdürülebilirlik vizyonunu tüm iş stratejimize, operasyonlarımıza ve kurumsal beyanlarımıza dâhil etme konusundaki kararlılığımızın bir yansımasıdır" dedi

Koç Holding'den 'Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri' hamlesi
HABERTURK.COM

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) iş dünyasından katılımcılarını temsil eden Uluslararası İş Konseyi, şirketler arasında sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemenin karşılaştırılabilmesi, bu alanda karar verme mekanizmalarının geliştirilmesi, şirketlerin yarattıkları sürdürülebilir değer konusunda şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin daha da artırılabilmesi amacıyla Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ni oluşturdu.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Ocak ayındaki Davos Zirvesi’nde tüm katılımcıların imzasına açılan Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ne kurumsal raporlamalarında yer vereceğini taahhüt eden Türkiye’deki ilk şirket ise Koç Holding oldu. Bu taahhütname kapsamında Koç Topluluğu şirketlerinin, Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu gibi kurumsal raporlamalarında ve beyanlarında bu göstergelere referans verebileceği kaydedildi.

'PAYDAŞLARIMIZ İLE İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, "Topluluğumuzun geleceğini içinde yaşadığımız toplumun ve dünyanın geleceğinden ayrı düşünemeyiz. Bu nedenle sürdürülebilirlik başlığı altında dünyayı etkileyen konuları gündemimizin üst sıralarında tutuyoruz” dedi.

Koç Topluluğu’nun sürdürülebilir büyüme anlayışını tanımlayan “Geleceğe. Birlikte” manifestosu kapsamında ESG yol haritasını belirlediklerini vurgulayan Çakıroğlu, "Bu göstergeler iş dünyasının evrensel, karşılaştırılabilir bir raporlama sisteminin de yer aldığı küresel bir çözüme doğru hızla ilerlediğini gösteriyor. ESG alanlarındaki performansımızı ve ilerlememizi mümkün olan tüm mevcut raporlamalarımıza en kapsamlı şekilde yansıtmamıza destek olacak bu taahhüdün aynı zamanda paydaşlarımız ile kurduğumuz şeffaf ve sürekli iletişim ile güvene dayalı ilişkinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

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