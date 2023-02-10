Koç Holding ekipleri 84 kişiyi enkazdan kurtardı

AA

Koç Holding ve Topluluk Şirketleri, deprem felaketinin yaralarını sarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak üzere depremin meydana geldiği ilk günden bu yana var gücüyle çalışıyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu şirketlerinde görev yapan arama-kurtarma konusunda eğitimli ve donanımlı toplam 420 Koç çalışanı, AFAD ekipleriyle koordineli olarak büyük deprem felaketinden etkilenen illerde kurtarma çalışmalarında görev alıyor.

Koç ekipleri bugün itibarıyla 84 vatandaşı enkaz altından kurtardı. Ekipler, sahada görevlerini dayanışma içinde sürdürüyor.

Koç Topluluğu şirketleri de Koç Holding Kriz Koordinasyon Merkezi’nde yürütülen kapsamlı çalışma ile sahadaki acil ihtiyaçların tespitini ve teminini sağlamaya devam ediyor.

Öncelikli acil ihtiyaç olarak belirlenen akaryakıt, su ve temel gıda ürünleri, elektrikli ısıtıcı, giysi, battaniye, lamba, ocak, tüp desteği, jeneratör, karavan, piknik sobası, tıbbi yardım ve hijyen malzemelerinin bölgeye gönderimini aralıksız sağlamayı sürdürüyor.

Koç Topluluğu, afet bölgelerindeki ihtiyaçları yakından takip etmeye ve Topluluk şirketleri ile bu ihtiyaçları karşılamak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyor.