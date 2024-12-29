Kocaeli Darıca doğalgaz patlamasının ardından okullar tatil edildi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen iki ayrı doğalgaz patlamasında 15 kişinin yaralanmasının ardından okullar 2 gün tatil edildi
Giriş: 29.12.2024 - 20:39 Güncelleme: 29.12.2024 - 20:39
Darıca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde kamu ve özel okullar ile kreşler, 30-31 Aralık tarihlerinde iki gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.
Dün yaşanan gaz kaçağının ardından ilçede iki büyük patlama meydana gelmiş ve 15 kişi yaralanmıştı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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