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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli Darıca doğalgaz patlamasının ardından okullar tatil edildi | Son dakika haberleri

        Kocaeli Darıca doğalgaz patlamasının ardından okullar tatil edildi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen iki ayrı doğalgaz patlamasında 15 kişinin yaralanmasının ardından okullar 2 gün tatil edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 20:39 Güncelleme: 29.12.2024 - 20:39
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        Patlama nedeniyle okullar tatil edildi
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        Darıca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde kamu ve özel okullar ile kreşler, 30-31 Aralık tarihlerinde iki gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.

        Dün yaşanan gaz kaçağının ardından ilçede iki büyük patlama meydana gelmiş ve 15 kişi yaralanmıştı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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