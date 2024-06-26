Kocaeli'de boya fabrikasında yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin ve siyah dumanların yükseldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor.
Giriş: 26.06.2024 - 15:11 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:22
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Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevlerin ve siyah dumanların yükseldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.