Kocaeli'de deredeki balıklar öldü

Kocaeli'de suyun rengi değişen deredeki balıklar öldü Kocaeli'deki Kumla Deresi'ne gelen vatandaşlar, ölü balıklarla karşılaştı. Suyun renginin de değiştiği gözlemlenen dereye uzun zamandır balık tutmaya geldiğini belirten bir vatandaş, "Dereye sanırım kimyasal dökmüşler. Derenin suyu simsiyahtı. Yazık günah. 40 seneden beri mahallede yaşıyoruz. 20 senedir de buraya balık tutmaya gelirdik" dedi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün sabah saatlerinde Kumla Deresi'ne gelen vatandaşlar, balık ölümleri olduğunu fark etti.

Ölümlere şahit olan vatandaşlar arasındaki Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe, uzun zamandır balık tutmak için Kumla Deresi'ne geldiğini belirterek, "Dün sabah balık tutmak için buraya uğradım. Derede koskocaman balıklar ölmüştü. Bunlar zaten gözüküyor. Dereye sanırım kimyasal dökmüşler. Derenin suyu simsiyahtı. Yazık günah. 40 seneden beri mahallede yaşıyoruz. 20 senedir de buraya balık tutmaya gelirdik" dedi.

Dereden numune alınıp, incelenmesi gerektiğini kaydeden Aktepe, "Yetkililerden önlem alınmasını talep ediyoruz. Kirazderesi, burası gibi yerlere akşam saatlerinde kimyasal dökülüyor, koku oluyor. Artık burada yaşayamıyoruz" diye konuştu.