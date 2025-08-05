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        Haberler Gündem Kocaeli'de kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza verildi - Güncel haberler

        Kocaeli'de kumar oynayan 5 kişiye para cezası

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 00:06 Güncelleme: 05.08.2025 - 00:06
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        Kumar oynayan 5 kişiye para cezası
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Polis ekipleri, Kartepe'de bir mekanda A.Ç'nin kumar oynattığını tespit etti.

        Kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza kesildi, ayrıca kumar oyununda kullanılan 3 bin 500 liraya el konuldu.

        A.Ç. hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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