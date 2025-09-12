Kocaeli'de lojistik deposunda yangın
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lojistik deposunda yangın çıktı. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor
Yangın, saat 05.00 sıralarında Başiskele ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasına ait depoda çıktı.
DHA'nın haberine göre; alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi sürerken, gökyüzünü siyah duman sardı.
