Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de, lojistik deposunda yangın | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de lojistik deposunda yangın

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lojistik deposunda yangın çıktı. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 06:48 Güncelleme: 12.09.2025 - 06:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de lojistik deposunda yangın
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yangın, saat 05.00 sıralarında Başiskele ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasına ait depoda çıktı.

        DHA'nın haberine göre; alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi sürerken, gökyüzünü siyah duman sardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli
        #Başiskele
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de suikastta kullanılan silah bulundu
        ABD'de suikastta kullanılan silah bulundu
        "Kremlin prova yapıyor"
        "Kremlin prova yapıyor"
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Jota Silva Beşiktaş için geliyor!
        Jota Silva Beşiktaş için geliyor!
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru