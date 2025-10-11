Habertürk
        Kocaeli'de maganda: Bebekli otomobili sıkıştırdı, 5 araç birbirine girdi

        Kocaeli TEM Otoyolu'da dün meydana gelen olayda, trafik magandası, içinde bebek olan aracı defalarca sıkıştırdı. Trafiği de tehlikeye atan maganda direksiyon hakimiyetini kaybederek 4 araca çarptı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 13:17 Güncelleme: 11.10.2025 - 13:18
        Bebekli otomobili sıkıştırdı! 5 araç birbirine girdi
        Kocaeli TEM Otoyolu'nda trafikte tehlikeli hareketler yapan bir sürücü, içinde bebek ve çocuğun bulunduğu otomobili defalarca sıkıştırdı. Maganda sürücünün neden olduğu kazada 5 araç hasar gördü, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaza dün, Kocaeli TEM Otoyolu'da meydana geldi. İddiaya göre, içinde bebek ve çocuğun bulunduğu bir otomobil, başka bir araç sürücüsü tarafından defalarca sıkıştırıldı. Ani fren yaparak ve makas atarak ilerleyen sürücü, ailenin bulunduğu otomobili seyir halindeyken tehlikeye soktu. Bir süre böyle devam eden yolculuk sonrasında maganda sürücü, çocuklu aileyle birlikte toplam 4 araca çarparak kaza yaptı.

        O anlar, sıkıştırılan aile tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçta bebek ile çocuğun olduğu ve kazaya ilişkin anlar yer aldı.

