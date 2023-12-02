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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de otomobil ile belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Kocaeli'de otomobil ile belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 00:32 Güncelleme: 02.12.2023 - 00:35
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        İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, belediye otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İzmit-Kandıra yolunun Yassıbağ mevkisinde meydana geldi. Mustafa Özşentürk yönetimindeki otomobil, yoldaki toprak birikintisine çarpıp, ardından karşı şeritten gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

        2 KİŞİ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

        Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Özşentürk ile A.A. isimli yolcu araçta sıkışırken, otobüs şoförü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, otomobilde bulunan yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mustafa Özşentürk, A.A. ve belediye otobüsü şoförü, çevre hastanelere kaldırıldı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan Mustafa Özşentürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilde bulunan A.A.'nın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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