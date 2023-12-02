Kocaeli'de otomobil ile belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, belediye otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İzmit-Kandıra yolunun Yassıbağ mevkisinde meydana geldi. Mustafa Özşentürk yönetimindeki otomobil, yoldaki toprak birikintisine çarpıp, ardından karşı şeritten gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Özşentürk ile A.A. isimli yolcu araçta sıkışırken, otobüs şoförü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde bulunan yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mustafa Özşentürk, A.A. ve belediye otobüsü şoförü, çevre hastanelere kaldırıldı.