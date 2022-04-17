Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama 0:00 / 0:00

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında, 14 Nisan'da Çayırova ve Derince ilçelerinde yapılan 3 farklı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 1 kilo 480 gram sentetik kannabinoid, 128,45 gram metamfetamin, 330 gram sıvı metamfetamin, 30 gram esrar, 12 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 250 lira ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen A.H. I.Y. ve H.Y. tutuklandı.