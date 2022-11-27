Zincirleme trafik kazası! 5 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son dakika haberi
ABONE OL

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çarpışan iki otomobilin yolcu indiren otobüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son dakika haberi
Zincirleme trafik kazası! 5 kişi yaralandı
0:00 / 0:00
AA

AA'nın haberine göre, Körfez Mahallesi D-130 kara yolu İzmit istikametinde ilerleyen Ö.Ö. idaresindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ç.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil yol kenarında yolcu indiren A.G. idaresindeki yolcu otobüsüne çarptı.

Otomobillerden birisi otobüs ile yol kenarındaki seramik yüklü paletlerin arasına sıkışırken, diğeri otobüsün arka tekerine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada iki otomobildeki 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar Ö.Ö, K.S. ile S.T. 1 saatlik çalışma sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den derbi açıklaması: Göztepe-Altay maçı olayları nedeniyle 13 kişi gözaltında! - Son dakika haberi
GÜNDEM İzmir Valisi'nden derbi açıklaması
AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022, açıklandı mı? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEM AUZEF vize sınav sonuçları için geri sayım başladı!
Ömer Çelik'ten Göztepe-Altay maçı açıklaması - Son dakika haberi
GÜNDEM Ömer Çelik'ten Göztepe-Altay maçı açıklaması
Kamyonetin çarptığı traktörün sürücüsü öldü
GÜNDEM Kamyonetin çarptığı traktörün sürücüsü öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya Gençlik Buluşması'nda konuştu - Güncel haberler
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya Gençlik Buluşması'nda ...
Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
GÜNDEM Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
Hatay'da bir kişi tartıştığı yengesini tüfekle öldürdü
GÜNDEM Tartıştığı yengesini tüfekle öldürdü
Baraja düşmüştü, 13 metre derinlikte bulundu
GÜNDEM Baraja düşmüştü, 13 metre derinlikte bulundu
TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 VE BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
GÜNDEM TOKİ İstanbul kura çekim tarihi belli oldu!
Son dakika haberi: Erdoğan'dan Pençe Kilit Harekatı’na katılan sınır birliklerine mesaj
GÜNDEM Erdoğan'dan sınır birliklerine mesaj

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.