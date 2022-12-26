Turnuva için İzmit´e gelen milli karateci bıçaklandı  (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmit'te milli karateci Umut Eren Gündoğ'un bıçaklanması olayıyla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı. E.C.A. ve E.A. gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Bıçakla sırtından ve kalçasından yaralanan milli sporcunun ise ameliyat edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-12-26 23:58:57



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