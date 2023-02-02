İzmit'te tünelde 4 araç çarpıştı; trafik kilitlendi

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, D-100 yolu Seka Tüneli´nde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle kent trafiği kilitlendi. İstanbul yönü tünel geçişi trafiğe kapanınca, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolu İzmit Seka Tüneli´nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Metin Aslan yönetimindeki 61 K 14603 plakalı tanker, Muhammed Ünal yönetimindeki 54 ABM 125 otomobile çarptı. Arkadan gelen Kazım Venedik idaresindeki 06 BZL 341 tanker ve Safi Orta idaresindeki 41 KV 156 otomobil de kazaya karıştı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, kazada yaralanan olmadığı belirlendi.

Kaza nedeniyle tünel geçişi trafiğe kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. D-100 yolundaki araçlar yan yola yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, kaza yapan araçlardan yola mazot dökülmesi nedeniyle köpük döktü. Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmaları devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-02-02 14:41:01



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