Hiç sigara içmedi ama 3 bin paketlik 'tarihi' sigara koleksiyonu oluşturdu



Alişan KOYUNCUErol POLAT/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yaşayan Mustafa Oğuz (34), hayatı boyunca sigara içmemesine rağmen 1930 yılından 2000'e kadar üretilen sigaralardan 3 bin paketlik koleksiyon oluşturdu. Koleksiyonunda siyasi liderler, bakanlıklar, şehirlerin kurtuluş günleri, fuar, festival, kurum ve kuruluşlar adına üretilen sigaraların bulunduğunu söyleyen Oğuz, "Bunlar aslında Türkiye tarihini gösteren paketler. Üzerinde görselleriyle yazılarıyla bilgilendirmeleriyle tarihleriyle bizim geçmişimize ışık tutan paketler. Gelecek nesiller bilsinler bir yandan da sigara içmesinler" dedi.

Darıca'da oturan Mustafa Oğuz, hiç sigara içmemesine rağmen yaklaşık 3 yıl önce internette gördüğü antika sayılabilecek sigara paketlerini satın aldı. Eski sigara paketlerinin ilgisini çekmesi üzerine araştırmaya başlayan Oğuz, çeşitli yollardan temin ettiği sigara paketlerinden koleksiyon oluşturmaya başladı. Koleksiyonda siyasi liderler, bakanlıklar, şehirlerin kurtuluş günleri, fuar, festival, kurum ve kuruluşlar adına üretilen 3 bin paket bulunuyor. 1930'dan 2000 yılına kadar piyasaya özel olarak sunulan çeşitli sigara paketleri Türkiye´nin tarihini de yansıtıyor.

Amacının ileride sergi açarak Türkiye tarihini gösteren paketleri geniş kitlelere göstermek olduğunu belirten Mustafa Oğuz, "Her şey 3 yıl önce başladı. İlk önce internette gördüğüm 30-40 paketi satın aldım ve sonrasında merak ederek, tarihlerine bakarak, neden ve nerede üretilmiş diye merak ederek devamını getirdim. Kendim kesinlikle kullanmıyorum, sigara kullanılmasına da kesinlikle karşıyım. Zararları ortada. Dolayısıyla tamamen hobi amaçlı biriktirdiğim bir şey bu. Çevremde de gördüklerime sigara bırakmaları için ellerindeki paketleri rica ederek, zorlamadan ama biraz da mahalle baskısı yaparak alıyorum" dedi.

Türkiye tarihini gösteren paketler olduğunu söyleyen Oğuz "Satın aldığım da oldu, kimi hediye geldi kimini ben kendim araştırıp topladım. Bu şekilde birikti şu anda elimde yaklaşık 3 bin paket var. Çeşitli kurumların var, çeşitli derneklerin var, Türkiye tarihinin belki de 100 yıllık paketleri var içerisinde. Koleksiyonumuz Türkiye tarihini içeren bir sürü paketin yer aldığı bir koleksiyon. 1930´lu yıllardan 2000´li yıllara kadar bir sürü paket var. Yerliler var, yabancılar var, bazı vakıflar, fuarlar var. Bunlar aslında Türkiye tarihini gösteren paketler. Üzerine görselleriyle, yazılarıyla, bilgilendirmeleriyle, tarihleriyle bizim geçmişimize ışık tutan paketler var elimde. Gelecek nesiller bilsinler bir yandan da sigara içmesinler" diye konuştu.

VAKUMLU PAKETLERDE SAKLIYOR

Sigara paketlerinin zarar görmemesi için özenle sakladığını anlatan Oğuz, "Ürünler hem deforme olmasın hem de kokuları yayılmasın diye vakumlu paketlere aldım. Bunları bu şekilde kapalı ortamlarda, kapalı kutularda muhafaza ediyorum. Bu koleksiyonumu gören çoğu kişinin dikkatini çekiyor. Genelde insanlar görünce şaşırıyorlar. Koleksiyonumdaki asıl amacım yıllar sonra bu paketlerden sergi açabilmek ve insanlara tarihimizi güzelce gösterip mümkünse anlatabilmek" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Alişan KOYUNCU-Erol POLAT

2023-02-04 09:52:15



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