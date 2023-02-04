Haluk Levent aracı oldu, kağıt helvalar izleyenlere dağıtıldı

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cihan TEKER/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Karfest'te (Kar festivali) sahne alan Haluk Levent, konser alanında kağıt helva satıcılarını sahneye çağırdı. Maşukiye Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu'nun bütün kağıt helvaların ücretini ödemesi üzerine, konseri izleyenlere kağıt helva dağıtıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ortaklığında Kartepe Sisli Vadi'de Karfest düzenlendi. Festivalde gün boyu eğlenen vatandaşlar, akşam da Haluk Levent ve Eypio konserleri ile coştu. Sevilen şarkılarını söyleyen Haluk Levent, konser sırasında alanda dolaşan kağıt helva satıcılarını sahneye çağırdı. Kaç kağıt helva olduğunu soran Haluk Levent, '150'den fazla' cevabını aldı. Bu sırada sahnenin yanında olan Maşukiye Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu, seslenerek kağıt helvaların parasını ödemek istedi. Ejderoğlu'nu da sahneye çağıran Haluk Levent, seyirciden büyük bir alkış istedi. Muhtar Ejderoğlu'nun ücreti ödemesinin ardından, konseri izleyen seyircilere kağıt helva dağıtıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Cihan TEKER

2023-02-04 22:21:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.