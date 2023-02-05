Otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Kartepe Köseköy Mahalllesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kartepe yönüne giden Emre V. yönetimindeki 41 AKC 629 plakalı otomobil ile İzmit yönüne giden Fatih Z. idaresindeki 41 HK 904 plakalı cip, virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil ters şeride savrulurken, cip yoldan çıkarak yeşil alana düştü. Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Furkan K., Yaşar E. ve sürücü Emre V. ile cip içerisinde sıkışan Melikenur Z., Hakan Z. ve sürücü Fatih Z.'yi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından araç geçişlerine açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR

2023-02-05 00:09:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.