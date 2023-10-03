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        Durakta beklerken bıçaklandı, ambulansa gülerek bindi

         KOCAELİ´ninİzmitilçesinde, durakta otobüs beklediği sırada bacağından bıçaklanan Furkan B., sedyeyle ambulansa alındığı sırada neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 20:25 Güncelleme: 03.10.2023 - 20:30
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        Durakta beklerken bıçaklandı, ambulansa gülerek bindi
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         KOCAELİ´ninİzmitilçesinde, durakta otobüs beklediği sırada bacağından bıçaklanan Furkan B., sedyeyle ambulansa alındığı sırada neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

        Olay, akşam saatlerinde D-100 karayolunun Karabaş Mahallesi Mimar Sinan üst geçidi altında bulunan otobüs duraklarında meydana geldi. Durakta bekleyen Furkan B., kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından bacağından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Furkan B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından sedyeye konuldu. Yaralı gencin ambulansa götürüldüğü sırada sedyenin üzerinde gülmesi ise dikkat çekti.

        Furkan B. kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken polis ekipleri ise saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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