Kocaeli'de ziyarete açılacak TCG Anadolu İzmit Körfezi'ne demirledi

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yarın Kocaeli'de ziyarete açılacak TCG Anadolu gemisi, İzmit Körfezi'ne demir attı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TCG Anadolu, yarın başlayacak ziyaret programı öncesi İzmit Körfezi'ne geldi.

Gemi, yarın 14.00-18.00 saatleri arasında 1-6 Aralık tarihlerinde ise 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Araçlarıyla Büyükşehir Belediyesinin ana binasının arkasında yer alan otoparktan giriş yapacak ziyaretçiler için 1 Mart Vapur İskelesi'ne kadar koridor oluşturulacak. TCG Anadolu'yu ziyaret edecekler için 1 Mart Vapur İskelesi'nden deniz araçlarıyla ring seferleri düzenlenecek.

Deniz ulaşımının aksamaması için ise İzmit Körfezi'ndeki Hat 1 ve Hat 3 seferleri, 30 Kasım-6 Aralık'ta Marina İskelesi'nden yapılacak.