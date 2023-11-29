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        Kocaeli'de ziyarete açılacak TCG Anadolu İzmit Körfezi'ne demirledi

        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yarın Kocaeli'de ziyarete açılacak TCG Anadolu gemisi, İzmit Körfezi'ne demir attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:49 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:51
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        Kocaeli'de ziyarete açılacak TCG Anadolu İzmit Körfezi'ne demirledi
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        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yarın Kocaeli'de ziyarete açılacak TCG Anadolu gemisi, İzmit Körfezi'ne demir attı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TCG Anadolu, yarın başlayacak ziyaret programı öncesi İzmit Körfezi'ne geldi.

        Gemi, yarın 14.00-18.00 saatleri arasında 1-6 Aralık tarihlerinde ise 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

        Araçlarıyla Büyükşehir Belediyesinin ana binasının arkasında yer alan otoparktan giriş yapacak ziyaretçiler için 1 Mart Vapur İskelesi'ne kadar koridor oluşturulacak. TCG Anadolu'yu ziyaret edecekler için 1 Mart Vapur İskelesi'nden deniz araçlarıyla ring seferleri düzenlenecek.

        Deniz ulaşımının aksamaması için ise İzmit Körfezi'ndeki Hat 1 ve Hat 3 seferleri, 30 Kasım-6 Aralık'ta Marina İskelesi'nden yapılacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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