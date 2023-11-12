Kocaelispor - Çorum FK: 2-1

STAT:Yıldız Entegre Kocaeli

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Güner Mumcu Taştan, Göktuğ Hazar Erel

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Oğuz Ceylan (Dk. 90+3 Koukaou), Burak Öksüz (Dk. 46 Yusuf Abdioğlu), Emir Ortakaya, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 76 Atabey Çiçek), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 46 Mert Çölgeçen), Candeias, Amaral (Dk.86 Mesut Can Tunalı), Beridze, Douglas Tanque

ÇORUM FK: Ali Türkan (Dk. 6 Hasan Hüseyin Akınay) - Kerem Kalafat, Ologo, Toure, Erkan Kaş, Atakan Akkaynak (Dk. 67 Murat Yıldırım), Ferhat Yazgan, Ozan Sol (Dk. 67 Ahmet İlhan Özek), Geraldo (Dk. 81 Suat Kaya), Nalepa, Ahmet Sağat (Dk. 81 Sinan Kurumuş)

GOLLER: Dk. 65 (P) ve 90+5 Tanque (Kocaelispor), Dk. 70 Ahmet Sağat (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Atila Turan (Kocaelispor) - Geraldo, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Toure (Çorum FK)

1 Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Çorum FK'yı 2-1 yendi.

3´üncü dakikasında Kocaelisporlu Yusuf Cihat Çelik´in ceza sahası dışından çektiği şutu Ahlatcı Çorum FK kalecisi Ali Türkan engelledi. Kaleci Ali Türkan, pozisyonu tamamlamak isteyen Tanque´nin şutunu da çıkardı.

45´inci dakikada Kocaelispor´un kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emir Ortakaya, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak pozisyon sırasında Emir Ortakaya´nın Çorum FK kalecisi Hasan Hüseyin Akınay´a temasının faul olması sebebiyle hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy golü iptal etti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

62´nci dakikada Çorum FK ceza sahasında yaşanan karambolde Kocaelisporlu Amaral´ın yerde kalması sonrasında hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı kararı verdi.

65'inci dakikada Kocaelispor öne geçti. Penaltıyı kullanan Tanque vuruşu gole çevirdi: 1-0.

70'inci dakikada Çorum FK skoru 1-1 yaptı. Köşe vuruşu kullanan Çorum FK´da, Nalepa´nın kornerden açtığı ortaya kafayla vuran Ahmet Sağat, skoru eşitledi: 1-1.

90+5'te Kocaelispor yeniden öne geçti. Atabey'in ceza sahasına indirdiği topu ayağının dışıyla kaleye gönderen Tanque, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak maçın skorunu belirledi: 2-1.

DHA-Spor - Türkiye-Kocaeli / İzmit - Dinçer AKBİR

2023-11-12 21:54:57