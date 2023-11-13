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        26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesinde, 2 ayrı suçtan hakkında toplam 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oya Canbaz, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:40
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        26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesinde, 2 ayrı suçtan hakkında toplam 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oya Canbaz, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Başiskele Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' ile 'hükümlünün veya tutuklunun kaçması' suçlarından 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oya Canbaz'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, adresini tespit ettiği Canbaz'ı yakaladı. Canbaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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