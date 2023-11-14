İzmit'te toprak kaydı, istinat duvarı çöktü KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde aşırı yağışın da etkisiyle inşaat alanında toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesinin ardından sokağın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde aşırı yağışın da etkisiyle inşaat alanında toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesinin ardından sokağın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Gönenç Sokak´ta meydana geldi. Kot farkı nedeniyle alt sokakta kalan inşaatın temeli ile Gönenç Sokak arasında kalan istinat duvarı, yoğun yağışın da etkisiyle meydana gelen toprak kayması sonucu çöktü. Gürültü ve sarsıntıyla çöken duvar nedeniyle çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Sokağın bir kısmı kullanılmaz hale gelirken ekipler bölgede çalışma başlattı.

'İSTİNAT DUVARI YIKILMIŞTIR'

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Vali Yavuz, "İzmit Bekirdere Mahallesi´nde aşırı yağışın da etkisiyle inşaat alanında toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkılmıştır. Vali Yardımcımızın nezaretinde AFAD, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer teknik ekipler gerekli tedbirleri almıştır" ifadelerine yer verdi.