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        Fabrikada boş LPG tankında kumlama işlemi sırasında patlama: 1 işçi yaralı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada boş LPG tankında kumlama işlemi sırasında patlama oldu. Patlamada 1 işçi yaralanırken, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:48 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:50
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        Fabrikada boş LPG tankında kumlama işlemi sırasında patlama: 1 işçi yaralı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada boş LPG tankında kumlama işlemi sırasında patlama oldu. Patlamada 1 işçi yaralanırken, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Olay, sabah saatlerinde Pelitli Mahallesi 4429 Sokak'taki yüzey boyama ve kumlama fabrikasında meydana geldi. Boş haldeki LPG tankında, kumlama işlemi sırasında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlama nedeniyle fabrikadaki işçilerden Volkan G. yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çıkan küçük çaplı yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, LPG tankı ile bir forkliftte hasar oluştu. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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