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        Gebze´de kimya fabrikasında yangın (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:40
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        Gebze´de kimya fabrikasında yangın (2)
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        Kocaeli´nin Gebze ilçesindeki Pelitli bölgesinde, 200 kişinin çalıştığı fabrikada çıkan yangına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye ekipleri müdahale etti. Çalışmalar sırasında zaman zaman küçük çaplı patlamalar oldu. İşçiler ve yakınları ile bölgedeki gazeteciler, güvenlik gerekçesiyle alandan uzaklaştırdı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kısmen kontrol altına alındı.

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gebze ilçemiz Pelitli´de bir fabrikada meydana gelen yangına Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ve OSB itfaiyelerimiz müdahale ediyor. İlk belirlemelere göre yangından etkilenen bulunmamaktadır. Ayrıca Vali Yardımcısı Başkanlığı'nda AFAD ve diğer teknik ekipler bölgede çalışıyor" dedi.

        Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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