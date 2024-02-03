Kocaelispor - Adanaspor: 1-0
STAT:Yıldız Entegre
HAKEMLER: Yasin Kol, Kadir Beyaz, Selim Şenöz
KOCAELİSPOR: Gökhan, Mehmet, Yusuf, Emir, Atila, Vukovic (Dk.84 Fofana), Amaral (Dk.66 Yusuf), Beridze (Dk.66 Barış), Candeias, Sheydayev (Dk.73 Cem), Tanque (Dk.85 Kouakou)
ADANASPOR: Ahmet, Ferhat (Dk.73 Devran), Fatih, Evren, Mehmet Fevzi, Harun (Dk.73 Lukaku), Hakkı, Yepie (Dk.42 Kubilay), Diakite (Dk.64 Burhan), Oberlin (Dk.64 Eric Ayuk), Fernandes
GOL: Dk.60 Beridze (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Vukovic, Yusuf, Cem (Kocaelispor) Evren(Adanaspor)
1´inci Lig'in 21´inci haftasında Kocaelispor, kendi sahasında Adanaspor´u 1-0 mağlup etti.
18´inci dakikada Beridze´nin pasında topla buluşan Candeıas´ın şutu az farkla dışarı gitti.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
60´ıncı dakikada Amaral´ın sağ kanattan kale önüne yaptığı ortada Beridze´nin şutu ağlarla buluştu.1-0
Karşılaşma Kocaelispor´un 1-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.
DHA-Spor - Türkiye-Kocaeli - Nazım Özgün ERBULAN
2024-02-03 18:01:34
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