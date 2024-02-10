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        Kazada sürüklenen motosiklet, kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 19:08 Güncelleme: 10.02.2024 - 19:10
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        Kazada sürüklenen motosiklet, kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        KAZA GÜVENLİKKAMERASINDA

        Kocaeli'de otomobile çarpıp, sürüklenen motosikletin yol kenarındaki yayaya çarparak ölümüne sebep olduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; şerit değiştirmek üzere hareket eden otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan motosikletin yandan çarptığı ve kontrolden çıktığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle güvenlik kamerasının sallandığı anlar da kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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