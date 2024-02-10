Kazada sürüklenen motosiklet, kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

KAZA GÜVENLİKKAMERASINDA

Kocaeli'de otomobile çarpıp, sürüklenen motosikletin yol kenarındaki yayaya çarparak ölümüne sebep olduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; şerit değiştirmek üzere hareket eden otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan motosikletin yandan çarptığı ve kontrolden çıktığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle güvenlik kamerasının sallandığı anlar da kaydedildi.