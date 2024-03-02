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        Belediye başkan adayının adaylığının düşürülmesine YSK 'tam kanunsuzluk' dedi

        KOCAELİ'de CHP Başiskele Belediye başkan adayı Anıl Acurman'ın adaylığı, yapılan itiraz üzerine ilçe ve il seçim kurulları tarafından düşürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:00 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:05
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        Belediye başkan adayının adaylığının düşürülmesine YSK 'tam kanunsuzluk' dedi
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        KOCAELİ’de CHP Başiskele Belediye başkan adayı Anıl Acurman’ın adaylığı, yapılan itiraz üzerine ilçe ve il seçim kurulları tarafından düşürüldü. Kararı inceleyen YSK, ‘tam kanunsuzluk’ nedeniyle kararı kaldırarak Acurman’ın adaylığını kabul etti.

        CHP Genel Merkezi tarafından 12 Şubat’ta Başiskele Belediye başkan adayı olarak gösterilen Anıl Acurman, adaylık kararı sonrası partinin ilçe başkanlığı görevinden istifa etti. İddiaya göre, CHP üyesi M.D., Acurman’ın adaylık sürecinde istifa etmesine rağmen ilçe başkanı olarak görev yaptığı ve belgeleri ilçe başkanı sıfatıyla imzaladığı gerekçesiyle 26 Şubat’ta ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.

        OY BİRLİĞİYLE İTİRAZ REDDEDİLDİ

        İlçe seçim kurulu, ‘ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmediği’ gerekçesiyle Anıl Acurman’ın adaylığının düşürülmesine karar verdi. Acurman, M.D.’nin itiraz etme hakkı bulunmadığı ve ilçe başkanlığından istifa ederek bunun karar defterine işlendiği gerekçesiyle itiraz etti. İtiraz sonrası bu karar il seçim kurulu tarafından incelendi. İl Seçim Kurulu’nun, oy birliğiyle itirazı reddetmesinin ardından Acurman’ın adaylığı düşürüldü.

        YSK ‘TAM KANUNSUZLUK’ DEDİ

        Kararı inceleyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ilçe seçim kurulu ve il seçim kurulunun kararlarını ‘tam kanunsuzluk’ nedeniyle kaldırarak Acurman’ın yeniden adaylığına karar verdi. Kararın ardından Acurman, yeniden CHP Başiskele Belediye başkan adayı oldu.

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