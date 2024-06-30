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        Lise müdür yardımcısı cinayetinde 11 şüpheli adliyede

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde evinden çıkıp arabasına bindiği sırada başından vurularak öldürülen Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (48) cinayetinde 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 10:53 Güncelleme: 30.06.2024 - 10:55
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        Lise müdür yardımcısı cinayetinde 11 şüpheli adliyede
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        KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde evinden çıkıp arabasına bindiği sırada başından vurularak öldürülen Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (48) cinayetinde 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Cinayetin şüphelisi D.G.’nin (17) de aralarında bulunduğu 11 kişi, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

        Olay, 26 Haziran’da sabah saatlerinde Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. İlçede bulunan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, okula gitmek için evinden çıkarak caddede park halinde olan kendisine ait otomobile bindi. Mahir Çoğaç, emniyet kemerini taktığı sırada, caddenin karşısında yaklaşık 1 saat bekleyen şüpheli, aracın yanına gelerek Çoğaç’ın başına tabanca ile 1 el ateş etti. Mahir Çoğaç, kanlar içerisinde kalırken, şüpheli yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mahir Çoğaç, kurtarılamadı. Çoğaç’ın cenazesi, 27 Haziran'da görev yaptığı okulda yapılan törenin ardından aynı ilçedeki Akse Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        3 İLDE 11 KİŞİYE YÖNELİK OPERASYON

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından olay günü saldırgan ile olay sırasında yanında bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeler doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler 27 Haziran günü Kocaeli, İstanbul ve Adana’da yaptığı operasyonlarda toplam 11 şüpheliyi gözaltına alarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi. İşlemleri tamamlanan saldırgan olduğu, cinayeti işlediği belirlenen D.G. ile diğer şüpheliler B.Y. (20), O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B. (39) ve T.Ö. ifadelerinin alınmasının ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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